Власти Москвы заявили о желании вдвое увеличить автопарк каршеринга

Количество автомобилей в Москве, которые предоставляются в поминутную оплату (каршеринг), хотят увеличить до пяти тыс., заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Количество таких [каршеринговых} машин в городе более 2,5 тыс., и мы планируем довести число до 5 тыс.», — сообщил агентству Сергей Черемин,

Московский каршеринг был запущен в сентябре 2015 года. Тогда власти оценили потенциальный объем рынка краткосрочной аренды автомобилей в российской столице в 10 тыс. машин. Кроме того, отмечалось, что каждая каршеринговая машина «должна заменить 10 частных машин». Автомобили данного сервиса планировалось допустить к движению по выделенным полосам.

К июлю 2016 года количество москвичей, зарегистрированных в каршеринговом сервисе «Делимобиль», достигло 100 тыс. человек. К 2017 году на рынке каршеринга в Москве присутствуют компании «Делимобиль», Anytime, Youdrive, Car5 и BelkaCar. Весной зона, в которой можно использовать каршеринговые автомобили, была расширена до Московского большого кольца (трасса А108, «бетонка»). Оставлять каршеринговые машины можно только в пределах МКАД.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Москвы, стоимость минуты аренды составляет 8–11 руб. Средства списываются с карты клиента, привязанной к личному кабинету мобильного приложения. Пользоваться услугой могут граждане, достигшие 21 года.