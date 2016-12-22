Подросток под Курском погиб из-за селфи на опоре ЛЭП

Под Курском от удара электрического тока погиб подросток, который забрался на опору высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), чтобы сделать селфи, ЧП произошло вечером, 4 июля. Об сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Курской области.

По данным следствия, 16-летний житель поселка имени Куйбышева Рыльского района Курской области во время прогулки с двумя друзьями в окрестностях Рыльска решил сделать селфи на ЛЭП. Товарищи пытались отговорить его, но он, не внимая их доводам, залез на опору. Молодой человек зацепился за провода, которые были под напряжением 10 тыс. вольт. Подростка ударило током, он упал на землю с высоты 20 м и скончался на месте.

По факту случившегося СК ведет доследственную проверку.