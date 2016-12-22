МЧС обучит священников и сестер милосердия помощи населению при ЧС

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава МЧС Владимир Пучков подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно нему спасатели обучат священников и сестер милосердия оказывать помощь людям в чрезвычайных ситуациях Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Московского патриархата.

Согласно договоренности, подписанной в Даниловом монастыре в Москве, МЧС обучит священнослужителей, добровольцев и сестер милосердия первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. МЧС получит возможность обучать и мобилизовать волонтеров РПЦ в случае возникновения ЧС в соответствии с действующим законодательством. Религиозные организации РПЦ отныне смогут оказывать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях на дому, в специализированных учреждениях и в «полевых» условиях, говорится в сообщении на сайте МЧС.

В свою очередь, РПЦ получит право проводить для сотрудников МЧС уроки православной культуры. Согласно заявлению МЧС, в рамках данной деятельности РПЦ уделит особое внимание развитию «духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны», а также «воспитанию культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости».

Патриарх Кирилл выразил благодарность руководству МЧС, а также отметил, что «уже в течение ряда лет существует тесное взаимодействие МЧС России с Русской православной церковью». Глава МЧС Владимир Пучков подчеркнул, что соглашение с РПЦ «открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия», в частности, «оказание духовной поддержки сотрудникам МЧС России и членам их семей, кадетам, курсантам, слушателям и студентам ведомственных образовательных учреждений».

В 2010 году РПЦ и МЧС уже подписывали соглашения о сотрудничестве. Тогда речь шла о возможности подключения религиозных организаций РПЦ к ликвидации последствий ЧС и «духовной и психологической» помощи пострадавшему населению, участию в учениях и совместных с МЧС конференциях и семинарах, посвященных противодействию последствиям ЧС.