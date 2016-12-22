Alibaba презентовала собственного голосового помощника

Китайская интернет-корпорация Alibaba Group представила собственный модуль с голосовым помощником, Tmall Genie X1. Он поступит в продажу в Китае с 8 августа по цене 499 юаней ($73), передает Bloomberg. Это дешевле, чем HomePod от Apple ($349) или Echo от Amazon (около $180).

Как отмечает Reuters, Tmall Genie будет продаваться только в Китае, на момент запуска он будет распознавать только основной диалект китайского языка — путунхуа, также известный как мандаринский. Устройство активируется фразой Tmall Genie, произнесенной на этом диалекте, пишет агентство. Во время презентации устройства инженеры попросили помощника заказать колу, проиграть музыку, добавить средства на счет телефона и включить «умный» телевизор.

Устройству от Alibaba предстоит конкурировать с похожими устройствами, которые разрабатывают другие китайские корпорации, Tencent Holdings и Baidu, пишет Bloomberg. Голосовой помощник будет работать на операционной системе AliGenie. Устройство не будет оснащено дисплеем.