Не прошедших тест на наркотики военных будут лишать пособий

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о лишении пособий уволенных военнослужащих, которые не прошли тест на наличие наркотиков. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект, который был внесен в Госдуму 5 апреля, предлагает поправки в третью статью федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

В частности, предлагается расширить перечень оснований, по которым военнослужащим после увольнения не будет выплачиваться единовременное пособие.

Из текста законопроекта следует, что пособие не будет выдаваться военным, которые не сдали обязательные тесты на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Также пособий лишат военных, которые совершили административное правонарушение, связанное с потреблением наркотиков и психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.