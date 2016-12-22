В метро Москвы опровергли призывы к пассажирам не ездить в часы пик

Пресс-служба столичной подземки заявила, что в СМИ вышла «некорректная информация» по поводу призывов к пассажирам не ездить в метро в часы пик.

Пресс-служба Московского метрополитена заявила в своем микроблоге в Twitter, что в столичном метро разместят плакаты с информацией о загрузке станций, чтобы проинформировать об этом пассажиров.

«Люди смогут быть информированы о том, какова загрузка той или иной станции в соответствии со временем. У нас пока нет конкретной модели, как мы будем это делать. Есть несколько моделей, которые мы сейчас обсуждаем», — пояснили РБК в пресс-службе столичной подземки.

Московский метрополитен призвал граждан «не гнаться за яркими заголовками», которые идут вразрез с реальной информацией.

О том, что в московском метро появились таблички с информацией «о загрузке поездов по часам — когда и как загружены станции», заявил агентству «Москва» первый заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на Пятом международном экспертном совете по транспортным вопросам.

По его словам, может помочь разгрузить пассажиропоток в часы пик повышение тарифа на проезд в подземке в это время. По его словам, так сделали в Лондоне. «Мы рассматриваем возможность мотивации более мягкими способами переводить людей во «вне пик». Например, мы сейчас уже начали размещать плакаты с загрузкой поездов по часам — когда и как загружены станции», — подчеркнул Лапытов. ​

В пресс-службе метрополитена РБК заявили, что не собираются вводить повышенную оплату за проезд в час пик. «Такая тема вообще не обсуждается. У нас нет сейчас никаких предпосылок или планов на тему повышения тарифов», — добавили в пресс-службе.