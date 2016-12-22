В Думе предложили дать многодетным родителям приоритет в выборе отпуска

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предоставляющий приоритет многодетным родителям с детьми до 12 лет по выбору времени отпуска. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«Предлагается скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет лицам, имеющим трех и более детей», — говорится в пояснительной записке.

Для этого депутат предлагает дополнить Трудовой кодекс статьей об очередности предоставления отпуска многодетным родителям.

По мнению Плетневой, если многодетные родители будут самостоятельно выбирать удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска, то они смогут активнее участвовать в воспитании детей. Кроме того, это позволит матери и отцу совместить время отпуска.

В пояснительной записке глава комитета Госдумы отмечает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета.