Минобрнауки назвало среднюю зарплату выпускников вузов

Минобрнауки назвало среднюю зарплату выпускников российских вузов в их первый год работы — она составила 27,7 тыс. руб. При этом самые высокие средние зарплаты после первого найма — выпускников Университета нефти и газа — более чем в 2 раза выше

Выпускники ВУЗов в Санкт-Петербурге (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Средняя зарплата выпускников вузов 2015 года за их первый год работы составила 27 тыс. рублей. Это следует из данных мониторинга трудоустройства выпускников вузов Министерства образования и науки (есть у РБК). Выпускники очной формы обучения, которые получили первое высшее образование, в среднем зарабатывают 27,7 тыс.руб. в месяц против 27,4 тыс.руб. годом ранее.

Самые высокие зарплаты в первый год трудоустройства получают окончившие Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Их зарплата выше средней у выпускников более чем в 2 раза и составляет 58,1 тыс.руб. Выпускники МГТУ имени Н.Э. Баумана получают 56,3 тыс. руб. Третью строчку по этому показателю занимает Ульяновский институт гражданской авиации имени Б.П. Бугаева — 55 тыс. руб. Замыкают пятерку МИФИ (зарплата выпускников — 53 тыс. руб.) и Высшая школа экономики — 51 тыс. руб. Выпускники МГУ имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в среднем зарабатывают 49,9 тыс. руб.

Средний процент трудоустройства выпускников 2015 года по сравнению с данными мониторинга годом ранее остался прежним и составляет 75%. В топ-5 вузов, чьи выпускники стали самыми востребованными, по данным Минобрнауки, вошли МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИФИ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Финансовый университет и Московский авиационный институт.

В отчете Минобрнауки отмечается, что магистры, по сравнению с бакалаврами, получают более высокую зарплату. Зарплаты магистров и специалистов не имеют существенной разницы.

Самые высокие показатели средней ежемесячной зарплаты у выпускников инженерных специальностей. Специалисты по направлению «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» получают в среднем более 63 тыс. руб. За ними следуют выпускники по направлениям «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дела и геодезия» (более 52 тыс. руб.), «Ядерной энергетики и технологий» (48 тыс. руб.), «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» (46,5 тыс.руб.), «Авиационная и ракетно-космическая техника» (46 тысяч руб.).

Самые низкие зарплаты получают выпускники заочной формы обучения моложе 25 лет. (средний показатель по России составляет 23,4 тыс. руб.).

Зарплаты юристов и экономистов меньше средних показателей по России. Выпускники-очники в среднем получают 26,2 тыс. руб. и 27,7 тыс. руб. соответственно.

Согласно исследованию, проведенному компанией Universum в конце 2016 года, ожидания российских выпускников от зарплаты после окончания университета не выходят за пределы $10 тыс. в год. В тройку самых привлекательных для выпускников работодателей, согласно другому исследованию той же компании, входят «Газпром», Google и «Газпром нефть».​