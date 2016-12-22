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Суд обязал Сбербанк отдать ЛУКОЙЛу 147,6 млн руб. за «Красные баррикады»
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Суд обязал Сбербанк отдать ЛУКОЙЛу 147,6 млн руб. за «Красные баррикады»
Бизнес, 11:41
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Суд обязал Сбербанк отдать ЛУКОЙЛу 147,6 млн руб. за «Красные баррикады»

Астраханский арбитражный суд постановил взыскать с регионального филиала Сбербанка 147,6 млн руб. в пользу ​компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (100-процентное дочернее предприятие ЛУКОЙЛа) по банковской гарантии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья также постановил взыскать со Сбербанка расходы по оплате госпошлины в размере 128 тыс. руб. В качестве третьих лиц к делу были привлечены судостроительный завод «Красные баррикады» и гендиректор этой верфи Александр Ильичев. Однако, как отмечает агентство, в суд никто из них не явился.

Иск ЛУКОЙЛа к Сбербанку касался договора подряда на выполнение строительных работ на платформе жилого модуля в рамках проекта освоения месторождения им. Филановского на Каспии. ЛУКОЙЛ предоставил астраханскому судозаводу «Красные баррикады» финансирование на строительство под гарантии Сбербанка. Строительные работы выполнены не были. Как отметил представитель истца на прошедшем судебном заседании, срок сдачи объекта был просрочен на 265 дней.

В марте суд обязал Сбербанк выплатить ЛУКОЙЛу ​539,9 млн руб. банковских гарантий по аналогичному иску. ТАСС отмечает, что в настоящее время рассматривается еще два подобных иска компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» к Сбербанку на общую сумму почти в 1 млрд руб.

Теги: Сбербанк , ЛУКОЙЛ , «Красные баррикады»
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