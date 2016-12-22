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Россия заключит с Египтом два контракта по «Мистралям»
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Россия заключит с Египтом два контракта по «Мистралям»
Технологии и медиа, 10:15
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Россия заключит с Египтом два контракта по «Мистралям»

Россия заключит два контракта с Египтом: по корабельным системам для вертолетоносцев «Мистраль» и вертолетам Ка-52К, которыми будут оснащены корабли. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, купленные у Франции вертолетоносцы «Мистраль» нужно «еще дополнительно дооснастить системами» для эксплуатации российских вертолетов. «Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования», — сказал Михеев. Он отметил, что «Мистрали» уже входят в состав ВМС Египта. По его словам, Каир заинтересован как можно быстрее подписать контракт, чтобы получить вертолеты для полноценного функционирования кораблей.

Еще один контракт будет касаться вертолетов Ка-52К, тендер на поставку которых Египту выиграла Россия, отмечает агентство. По словам Михеева, уже определены «облик вертолета» и «сроки поставки». По его словам, стороны «привязывались не к годам», а «к моменту получения аванса».

В июне 2011 года Россия и Франция заключили контракт на приобретение двух вертолетоносцев «Мистраль». Первый корабль «Владивосток» должны были передать ВМФ России в ноябре 2014 года, однако французский президент Франсуа Олланд объявил о заморозке контракта. Он объяснил свое решение начавшимся политическим кризисом на Украине. Франция расторгла соглашение и выплатила России компенсацию €949,754 млн. Вертолетоносцы Париж продал Египту.

В конце мая стала известно, что Россия намерена создать аналог «Мистраля». Как сообщал замминистра обороны Юрий Борисов, это произойдет до 2022 года. По словам начальника отделения перспективного строительства кораблей Крыловского государственного научного центра Владимира Пепеляева, стоимость российских аналогов составит 40 млрд руб.

Теги: Египет , «Рособоронэкспорт»
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