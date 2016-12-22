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В Хакасии мужчина выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
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В Хакасии мужчина выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
Общество, 10:04
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В Хакасии мужчина выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор

В поселке Усть-Абакан местный житель ранил мальчика из пневматического оружия за отказ убрать мусор около его дома. Об этом сообщает следственное управление СК по Республике Хакасия.

Днем во вторник, 4 июля, трое детей играли в Советском переулке. В это время на улицу вышел нетрезвый 50-летний мужчина и потребовал от детей убрать мусор возле дома, рядом с которым они играли.

«Получив отказ, мужчина зашел в ограду своего дома и через несколько минут вышел с пневматическим оружием, из которого произвел выстрел в одного из детей», — говорится в сообщении.

В результате девятилетний мальчик был ранен в голень. Соседка доставила его в районную больницу.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать в суде о его заключении под стражу.

В апреле 2017 года сообщалось о том, что в Оренбурге 58-летний Сергей Толмачев открыл стрельбу по игравшим на детской площадке детям из пневматической винтовки. Одна пуля попала мальчику в капюшон куртки, а другая ранила другого ребенка в щеку. Объясняя свой поступок, мужчина заявил, что хотел напугать детей, чтобы они «не сломали новые качели». Суд приговорил Толмачева к году колонии.

Теги: дети , ребенок , Хакасия , пневматическое оружие
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