В Хакасии мужчина выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор

В поселке Усть-Абакан местный житель ранил мальчика из пневматического оружия за отказ убрать мусор около его дома. Об этом сообщает следственное управление СК по Республике Хакасия.
Днем во вторник, 4 июля, трое детей играли в Советском переулке. В это время на улицу вышел нетрезвый 50-летний мужчина и потребовал от детей убрать мусор возле дома, рядом с которым они играли.
«Получив отказ, мужчина зашел в ограду своего дома и через несколько минут вышел с пневматическим оружием, из которого произвел выстрел в одного из детей», — говорится в сообщении.
В результате девятилетний мальчик был ранен в голень. Соседка доставила его в районную больницу.
После происшествия было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать в суде о его заключении под стражу.
В апреле 2017 года сообщалось о том, что в Оренбурге 58-летний Сергей Толмачев открыл стрельбу по игравшим на детской площадке детям из пневматической винтовки. Одна пуля попала мальчику в капюшон куртки, а другая ранила другого ребенка в щеку. Объясняя свой поступок, мужчина заявил, что хотел напугать детей, чтобы они «не сломали новые качели». Суд приговорил Толмачева к году колонии.