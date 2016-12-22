Четыре человека погибли при попадании снаряда на пляж в Ливии

Возле аэропорта Митига в столице Ливии Триполи упал снаряд. В результате случившегося погибли четыре человека, сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновников.

По данным агентства, снаряд упал на пляж. Двое погибших — женщины, еще двое — девочки. Также ранения получили 15 человек Они были доставлены в больницу.

Как сообщили местные власти, рядом с аэропортом велись бои между силами безопасности и «преступными группировками». Снаряд, по сведениям чиновников, был выпущен преступниками «из мести».

В конце мая в результате атаки на базу ВВС в Ливии погиб 141 человек. Как сообщал представитель Ливийской народной армии Ахмед Аль-Мисмари, военные были атакованы отрядом, известным как третья сила из города Мисрата на северо-западе Ливии.