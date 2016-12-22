Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,58 59,19 EUR Нал. 67,79 67,27 USD Бирж. 59,41 +0,15 EUR Бирж. 67,39 +0,06 USD ЦБ. 59,23 +0,26 EUR ЦБ. 67,30 +0,09 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1917,40 +0,78% РТС 1017,59 +0,81% Brent 49,59 -0,18% DJIA 21479,27 +0,61% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7357,23 -0,27%
Четыре человека погибли при попадании снаряда на пляж в Ливии
Лента новостей
WSJ сообщила о недовольстве сотрудников Госдепа новым руководством 08:33, Политика В Бурятии вертолет совершил жесткую посадку 08:30, Общество Катар ответил на требования арабских стран 08:07, Политика Суд Красноярска арестовал обвиняемую в хищении 130 млн руб. главбуха МВД 07:36, Общество Алексей Мордашов купил онлайн-сервис для кадровых служб 07:04, Технологии и медиа Аваков заявил об остановке «второго этапа» атаки вируса Petya на Украине 07:02, Технологии и медиа Эксперты составили рейтинг самых интеллектуальных компаний России 07:01, Экономика Россия продлила ответные санкции против Запада 06:19, Политика США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на пуск ракеты КНДР 06:04, Политика Треть россиян высказались за ужесточение внутренней политики 05:52, Политика Минобороны заявило об успешном пуске крылатой ракеты в Баренцевом море 05:19, Политика Правительство выступило против налоговых льгот для участников реновации 04:36, Политика В Италии фермер на тракторе создал на поле портрет Путина 04:09, Политика Осужденный в США летчик Ярошенко написал письмо Трампу 03:29, Общество В Китае при взрыве газопровода пострадали 89 человек 03:16, Общество Скончался Даниил Гранин. Фотогалерея 02:56, Фотогалерея СМИ узнали о признании экс-главы НПО «Космос» банкротом 02:44, Бизнес Киев ответил на заявление Польши о Бандере и вступлении Украины в ЕС 02:07, Политика Власти Украины сообщили об отсрочке очередного транша МВФ 01:56, Политика Азербайджан сообщил о гибели двух жителей при обстреле села Арменией 01:09, Политика Умер писатель Даниил Гранин 00:29, Общество Трамп поздравил американцев с Днем независимости 00:04, Политика Российскую операционную систему Astra Linux купят в интересах «Росатома» 00:01, Технологии и медиа Политологи заявили о слабом имидже новых губернаторов-«технократов» 00:01, Политика Тверской губернатор пожаловался Путину на модернизирующие ЖКХ компании 04 июл, 23:55, Политика «Коммерсантъ» узнал о новой должности главы ВТБ24 после слияния банков 04 июл, 23:25, Финансы США запросили закрытое заседание Совбеза ООН из-за ракетного пуска КНДР 04 июл, 23:00, Политика «Тронуты дружбой»: о чем договорились в Кремле лидеры России и Китая 04 июл, 22:36, Политика
Четыре человека погибли при попадании снаряда на пляж в Ливии
Общество, 09:02
0
Четыре человека погибли при попадании снаряда на пляж в Ливии

Возле аэропорта Митига в столице Ливии Триполи упал снаряд. В результате случившегося погибли четыре человека, сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновников.

По данным агентства, снаряд упал на пляж. Двое погибших — женщины, еще двое — девочки. Также ранения получили 15 человек Они были доставлены в больницу.

Как сообщили местные власти, рядом с аэропортом велись бои между силами безопасности и «преступными группировками». Снаряд, по сведениям чиновников, был выпущен преступниками «из мести».

В конце мая в результате атаки на базу ВВС в Ливии погиб 141 человек. Как сообщал представитель Ливийской народной армии Ахмед Аль-Мисмари, военные были атакованы отрядом, известным как третья сила из города Мисрата на северо-западе Ливии.

Теги: ракета , Ливия
Главное
ЦБ отозвал лицензию у столичного банка Бизнес
Материалы по теме
Россия предупредила об учебных стрельбах флота у берегов Ливии Политика
В Ливии рассказали о 141 погибшем в результате атаки на базу ВВС Политика
СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку