В Бурятии вертолет совершил жесткую посадку

В Окинском районе Республики Бурятия совершил жесткую посадку вертолет Bell-206. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС России.

По данным МЧС,инцидент произошел в 25 км севернее Шумакских источников Окинского района в районе реки Горлык-Гол. На борту вертолета находились два члена экипажа. В ведомстве отметили, что они самостоятельно вышли на связь.

В МЧС также добавили, что на место происшествия из Иркутска вылетел борт Ми-8 с тремя спасателями на борту.

Под Томском 20 июня совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайские авиалинии». Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате жесткой посадки повредилась хвостовая балка вертолета.