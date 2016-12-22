Суд Красноярска арестовал обвиняемую в хищении 130 млн руб. главбуха МВД

Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего главного бухгалтера муниципального управления МВД России Надежду Николаеву, которая обвиняется в мошенничестве на сумму в 130 млн руб. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в надзорном ведомстве. Такое решение суда «обусловлено умышленным преднамеренным затягиванием подсудимой судебного процесса, ненадлежащим поведением Николаевой», — пояснили в надзорном ведомстве.

«Обвинение по делу поддерживает прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Красноярского края», — отмечается в сообщении.