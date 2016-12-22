Минобороны заявило об успешном пуске крылатой ракеты в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» успешно поразил учебную цель сверхзвуковой крылатой ракетой в Баренцевом море. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Интерфакс-АВН».

В ведомстве уточнили, что пуск был осуществлен из подводного положения тяжелой противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по «сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 км».

Согласно сообщению, крейсер запустил ракету «в рамках плановых мероприятий боевой подготовки». «При подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку», — приводятся в сообщении слова командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» вооружен 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» с дальностью поражения целей свыше 500 км, отмечает агентство.

«Смоленск» построили на Северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» в 1990 году и зачислен в боевой состав Северного флота.

