В Китае при взрыве газопровода пострадали 89 человек
Общество, 03:16
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В Китае при взрыве газопровода пострадали 89 человек
В Китае в результате взрыва газопровода погибли пять человек, еще 89 пострадали. Об этом сообщает China News со ссылкой на местные власти.
По информации издания, 14 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все 89 пострадавших были госпитализированы, отмечает издание.
Инцидент произошел в городском округе Сунъюань. По данным China News, взрыв прогремел во время ремонтных работ на участке газопровода, произошла утечка газа.
По информации Reuters, в результате случившегося пострадали пациенты и медперсонал в больнице, которая расположена вблизи от места происшествия.