Киев ответил на заявление Польши о Бандере и вступлении Украины в ЕС

Слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что ​Украина не войдет в Европейский союз, если будет строить национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры, являются «несвоевременными и вредными» для отношений между двумя странами. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Маркиян Лубкивский заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Лубкивоского, слова главы польского МИД несвоевременны, поскольку он сказал их «когда Украина противостоит российскому агрессору на востоке». «Своими словами польский министр открывает второй фронт», — считает он. «Украине предстоит пройти еще долгий путь к членству в ЕС, и за это время в Польше поменяется не один Ващиковский, и две страны смогут найти взаимопонимание», — уверен Лубкивский.

Он также назвал слова Ващиковского о Бандере «недружественными», поскольку, по его мнению, польский министр «вмешивается во внутренние дела Украины». «Украинцы сами определят, кто является нашими героями, а кто не является», — подчеркнул посол. Он также отметил, что «столько, сколько делает Украина для чествования польских имен и памятных мест, не делает ни одна из соседних с Польшей стран».

Вместе с тем Лубкивский выразил мнение, что Украина должна «вызвать в МИД польского посла, или выразить демарш через своего посла в Варшаве». Он подчеркнул, что несмотря на то, что Польша «во многом поддерживает Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции», Киев «должен требовать защиты прав украинцев в Польше».

«Целесообразно было бы также предложить польской стороне создать межгосударственную интеллектуальную группу, которая совместно обработала сложные вопросы нашего исторического прошлого, и тем самым привести наши страны и народы до окончательного примирения», — заключил посол.

О том, что Украина не сможет войти в ЕС, если будет строить свое национальное самосознание на культе Степана Бандеры Витольд Ващиковский заявил в интервью изданию wPolityce 4 июля.

«Экономическое сотрудничество [с Украиной], к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы», — отмечал он. Министр подчеркнул, что Польша «не будет повторять ошибки 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой». Он пояснил, что речь шла о «статусе польского меньшинства в этих странах».



По словам Ващиковского, Польша будет «решительно добиваться» от Киева «решения всех вопросов» прежде, чем Украина «встанет у ворот Европы с просьбой о членстве».





