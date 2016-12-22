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Тверской губернатор пожаловался Путину на модернизирующие ЖКХ компании
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Тверской губернатор пожаловался Путину на модернизирующие ЖКХ компании
Политика, 04 июл, 23:55
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Тверской губернатор пожаловался Путину на модернизирующие ЖКХ компании

Губернатор Тверской области Игорь Руденя пожаловался президенту Владимиру Путину на проблемы с модернизирующими ЖКХ компаниями. Об этом он рассказал на встрече в Ново-Огарево, передает «РИА Новости».

По словам Рудени, средства жителей региона доходят до программ модернизации ЖКХ не полностью. «Деньги с населения собраны, услуги оплачены, но мы видим, что даже половина этих средств, к сожалению, не дошла до модернизации наших коммунальных систем», — заявил он. 

​Комментируя слова Путина о том, что часть прибыли эти компании перераспределяют в другие регионы, глава Тверской области заявил, что эти средства компании распределяют «не в другие регионы, а в другие страны». «Я думаю, что в нашем случае нам удастся договориться с теми людьми, которые осуществляют эту деятельность», — отметил он. «Может быть у нас завышены требования, но мы не видим должной эффективности, которая должна быть», — сказал Руденя. «Что касается водоснабжения, сейчас мы проходим стадию консультаций с представителями компаний, которые занимаются этим вопросом», — добавил губернатор.

Теги: Владимир Путин , ЖКХ , Тверская область , Игорь Руденя , Губернатор
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