Посол США Теффт пообещал после отставки «вернуться в Россию туристом»

Посол США в России Джон Теффт прокомментировал грядущее окончание своей миссии и пообещал «вернуться в Россию туристом». Об этом он заявил «Комсомольской правде» во время празднования дня независимости в посольстве США в Москве.

Джон Теффт заметил, что будет скучать по России, так как много путешествовал по ней и прожил в стране более шести лет. На вопрос корреспондента «Комсомольской правды» о том, вернется ли он в Россию туристом, посол ответил «Обязательно. I'll be back!».

На празднование Дня независимости США в так называемом Спасо-хаусе (резиденция посла США в особняке Второва в Спасопесковском переулке) с российской стороны прибыли замглавы МИДа Сергей Рябков, директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко и начальник второго европейского департамента Игорь Неверов. На приеме также присутствовали представители почти всех дипмиссий, аккредитованных в Москве.

Ранее РБК сообщал, что Джон Теффт покинет свой пост в начале осени. Об этом заявила глава дипмиссии Линн Трейси на приеме в честь дня независимости США в американском посольстве в Москве. Ранее претендентом на должность посла в России рассматривался Джон Хантсман, экс-губернатор штата Юта. В январе СМИ связывали возможный отзыв Теффта из Москвы с отставкой посла России в США Сергея Кисляка. Посольство США в России заявляло об отсутствии указаний на отзыв.

О скором возвращении посла России в США Сергея Кисляка в Москву стало известно 29 июня. В начале февраля «Коммерсантъ» называл преемником Кисляка замминистра иностранных дел Анатолия Антонова. В мае его кандидатура была представлена на одобрение Госдуме. Ранее Антонов рассматривался в качестве кандидата на пост постпреда России в ООН.

В январе Сергей Кисляк оказался в центре скандала, приведшего к отставке советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который не представил полную информацию о своих контактах с российским послом. По информации СМИ, Кисляк и Флинн обсуждали возможную отмену антироссийских санкций.

Джон Теффт занял пост посла США в России 1 августа 2014 года, сменив Майкла Макфолла. До этого Теффт возглавлял посольства США в Литве, Гру​зии и на Украине.