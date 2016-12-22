В палаточном лагере в Подмосковье отравились 17 детей

В палаточном лагере «Геосфера» в Московской области отравились 17 детей. Девять из них были госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны.

По данным ведомства, все 17 человек обратились к медикам лагеря с жалобами на недомогание с признаками расстройства пищеварения. После осмотра специалисты решили отправить детей в больницу «для проведения углубленного медицинского обследования», отметили в Минобороны.

Девять человек решено ​было оставить в больнице для дальнейшего наблюдения специалистами. Их состояние характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Остальные восемь детей вернулись в лагерь, добавили в ведомстве.

По предварительным оценкам, дети отравились продуктами, которые привезли с собой из дома. По сообщению Минобороны, еда была просрочена.

В начале мая в детском лагере «Дружба» в Удмуртии произошло массовое отравление. Пострадавшие приехали в лагерь на чемпионат России среди школьников по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». По данным СК, из 97 отравившихся 87 человек — дети. Как сообщали в Минздраве, у пострадавших диагностировали ротовирусную инфекцию.



Позже стало известно, что Роспотребнадзор нашел «грубые нарушения» санитарных правил в столовой в детском лагере в Удмуртии. В ведомстве также отмечали, что у сотрудников столовой установили «наличие норовирусов».