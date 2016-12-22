Банк из второй сотни заявил о «затруднениях» в проведении расчетов

Банк «АКБ «Легион» заявил о затруднениях в проведении расчетов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Банк сообщает, что все средства, находящиеся на счетах, отражены в информационных системах в полном объеме. При этом «возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена». Финансовое положение банка, отмечается в сообщении, «стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией», однако АКБ «Легион» «до прошедшей недели своевременно и точно исполнял поручения клиентов».

Банк заверил, что все платежи по действующим обстоятельствам перед кредитной организацией принимаются в обычном режиме. Причиной «затруднений в расчетах» была названа «нехватка доступной ликвидности». АКБ «Легион» сообщил, что оповестит клиентов о порядке дальнейших действий.

Портал Банки.ру сообщил, что банк прекратил выдачу вкладов клиентам банка со ссылкой на жалобы клиентов. Как сообщает портал, банк не выдает деньги, объясняя это полным отсутствием средств на корреспондентском счете и в кассе. Управляющий сообщил одному из клиентов, что в банке действует запрет на открытие счетов и пополнение вкладов. «Выдали памятку АСВ на случай отзыва лицензии и выписку по счету», — цитирует портал одного из клиентов банка «Легион».

Трудности с выплатой денег клиентам подтвердили РБК в Ивановском филиале банка «Легион». «Принимаем только платежные поручения. Не принимаем и не выдаем деньги. Проблема началась с пятницы. Ждем на этой неделе какого-то решения», — сообщил специалист кол-центра.

Банк «Легион» основан в 1994 году. Он занимает 145-е место в рейтинге банков по объемам активов по версии «Интерфакса». На первый квартал 2017 года нетто-активы банка оцениваются в 21 млрд руб. По версии Банки.ру, АКБ «Легион» занимает 154-е место в рейтинге российских банков, а его активы составляют 19,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 29 июня признал банкротом Росэнергобанк, входивший в топ-100 банков России. Дефицит средств банка составил 29 млрд руб. Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).