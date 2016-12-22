Суд продлил арест пытавшемуся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмену

Пресненский районный суд столицы продлил до 7 ноября арест экс-владельца крупнейшего производителя гранитного щебня в Европе, компании «Павловскгранит» ​Сергея Пойманова. Об этом RNS сообщил адвокат предпринимателя Дмитрий Фомичев.

Суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест и о внесении залога. «Данное постановление будет обжаловано в установленный законом срок», — сказал адвокат.

В конце мая защита подозреваемого в злоупотреблении полномочиями предпринимателя обжаловала его арест в Мосгорсуде и ожидала назначения заседания и решения суда. Фомичев тогда заявил RNS, что это должно произойти в течение месяца.

Ранее адвокат Пойманова заявлял, что предприниматель не является субъектом преступления по инкриминируемой ему статье «злоупотребление полномочиями» (ч. 2 ст. 201 УК). По данным защитника, его клиент не был должностным лицом «Павловскгранит-Инвеста» в момент вменяемых ему нарушений. Фомичев указывал, что «аресты по статье 201, как правило, не применяются».

Бывшего руководителя компании «Павловскгранит» задержали вечером 22 мая. Затем Пресненский суд столицы арестовал его до 7 июля. Следствие считает, что Пойманов виновен в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.​ Следствие подозревает предпринимателя в размытии доли компании «Павловскгранит-Инвест» в уставном капитале кипрского офшора PNH Limited. Якобы в 2011 году компания умышленно потеряла контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб.

После этого, по версии правоохранительных органов, Пойманов поручил гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить контракт с ООО «Росгранит» на продажу 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. Оплата в результате сделки пришла не полностью, пояснили в Следственном комитете. Из-за этого, как считают в СК, предприятие лишилось имущества еще на сумму 170 млн руб., в итоге потеряв сумму в размере 930 млн руб., которую следствие считает существенной.

В 2012 году компанию «Павловскгранит-Инвест» признали банкротом.

При этом сам Пойманов придерживается иной версии произошедшего.​ По его информации, в 2008 году он получил кредит от Сбербанка на 5,1 млрд руб. Бизнесмен пояснял, что эти средства ему были выделены на покупку доли партнера. Тогда Сбербанк оценил предприятие в 13,4 млрд руб. Оценку проводил «НЭО Центр», вице-президентом которого на тот момент являлся сын Германа Грефа Олег.

По словам Пойманова, в 2009 году компания не смогла оплачивать долг. Тогда Сбербанк, по версии бизнесмена, предложил рефинансировать его по ставке 14,9%, при этом продав 51% «Павловскгранита» «Сбербанк капиталу» за 1 млн руб. Он отказался, а банк потребовал погасить оставшуюся часть долга в размере 4,5 млрд руб. Затем, по версии предпринимателя, все права требования задолженности передали в «Сбербанк капитал», который продал доли в «Павловскграните» на аукционе.

По данным бизнесмена, после этого он пытался судиться с «НЭО Центром», «Сбербанк капиталом» и Сбербанком в российских судах, но в итоге переуступил свои права компании из штата Делавэр PPF Management. В свою очередь, она подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку на сумму $750 млн. В частности, среди ответчиков тогда также числился председатель правления кредитной организации Герман Греф.

Однако, как сообщал газете «Коммерсантъ» арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков, который, по информации газеты, являлся инициатором расследования, PPF Management принадлежала Пойманову. Эта компания, как также уточнял Ноготков, была зарегистрирована за день до подачи иска.