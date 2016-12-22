Евросоюз призвал немедленно реформировать СБУ

Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо срочно реформировать. Об этом заявил глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли, передает УНИАН.

По словам Мингарелли, СБУ необходимо лишить тех функций, которые и так выполняют другие правоохранительные органы.

«СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно как можно быстрее сделать так, чтобы СБУ сосредоточилась на контрразведке и противодействии терроризму», — заявил Мингарелли. По его словам, СБУ не следует заниматься, например, борьбой с коррупцией.

Посол добавил, что Украине «очень важно завершить реформу судебной системы, создать без каких-либо задержек антикоррупционный суд». Мингарелли отметил, что Евросоюз «говорит» об этом украинской власти «на протяжении длительного времени», однако «не видит никаких действий» относительно принятия антикоррупционного законодательства.

Мингарелли также заявил, что Верховная рада фактически блокирует необходимые стране реформы. Он отметил, что это происходит из-за того, что в украинском парламенте много людей, которые защищают собственные интересы, отмечает УНИАН.