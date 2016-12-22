NBC подсчитал проведенные Трампом дни президентского срока в гольф-клубах

С момента инаугурации на пост президента США Дональд Трамп провел почти пятую часть времени в гольф-клубах. Об этом свидетельствуют данные подсчета телеканала NBC.

Дональд Трамп занимает пост президента 165 дней. Из них 35 он провел, играя в гольф. При этом телеканал напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что американцы должны голосовать за него, поскольку он не будет играть в гольф или брать выходные, потому что у него будет очень много работы. Он подчеркивал, что из-за этого намерен редко покидать Вашингтон.

Дональд Трамп. Ноябрь 2016 года (Фото: David Moir / Reuters)

В своем Twitter Трамп писал, что все трудности и проблемы, с которыми сталкивались США, его предшественник Барак Обама встретил, играя в гольф.

​Газета The New York Times сообщила, что время своего президентского срока Трамп провел на поле для гольфа больше дней, чем три его последних предшественника. За такой же отрезок времени на посту президента (14 недель) Обама сыграл в гольф всего один раз, в то время как Трамп - 19 раз.

​Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.