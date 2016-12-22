NBC подсчитал проведенные Трампом дни президентского срока в гольф-клубах

С момента инаугурации на пост президента США Дональд Трамп провел почти пятую часть времени в гольф-клубах. Об этом свидетельствуют данные подсчета телеканала NBC.
Дональд Трамп занимает пост президента 165 дней. Из них 35 он провел, играя в гольф. При этом телеканал напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что американцы должны голосовать за него, поскольку он не будет играть в гольф или брать выходные, потому что у него будет очень много работы. Он подчеркивал, что из-за этого намерен редко покидать Вашингтон.
В своем Twitter Трамп писал, что все трудности и проблемы, с которыми сталкивались США, его предшественник Барак Обама встретил, играя в гольф.
Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.