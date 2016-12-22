В Чечне для проверки боеготовности подняли по тревоге тысячу мотострелков

В Чечне командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников поднял по тревоге около тысячи мотострелков для проверки боеготовности. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«Около тысячи военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники мотострелкового полка 42-й дивизии Южного военного округа, дислоцированного в Чеченской Республике, были подняты по тревоге командующим войсками генерал-полковником Александром Дворниковым в рамках плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО», — заявил Астафьев.

По его словам, солдаты выдвинулись на Кузьминский полигон в Ростовской области и преодолели 500 км «комбинированным» способом, в том числе — поездами. На полигоне будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.

«В ходе проверки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из танков Т-72-Б3, боевых машин пехоты БМП-2, боевых машин реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в ходе учений особое внимание будет уделено перемещению войск по полю боя, маскировке техники, преодолению минных полей и фортификационному оборудованию позиций. Во время учений мотострелки форсируют более 1 тыс. км по грунтовым и шоссейным дорогам.