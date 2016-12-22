Алексей Мордашов купил онлайн-сервис для кадровых служб

Алексей Мордашов инвестировал в очередную технологичную компанию. Вслед за «Ремонтник.ру» принадлежащая ему «Севергрупп» приобрела стартап Potok

Подконтрольная миллиардеру Алексею Мордашову компания «Севергрупп» приобрела 100% платформы для оптимизации HR-процессов Potok, сообщила РБК представитель группы. Эту информацию подтвердил гендиректор и один из основателей Potok Кирилл Николаев. Он уточнил, что остается в качестве главы компании и что вся команда продолжит работать над проектом.

Помимо Николаева акционерами стартапа до сих пор являлись его сооснователь Павел Дубровский, а также финансовые инвесторы (физические лица и инвестиционная компания United Business Angels). Сумма сделки не разглашается.

Potok — онлайн-платформа по автоматизации процессов рекрутинга (эту сферу также называют Applicant Tracking Systems, ATS). Сервис позволяет хранить базы резюме, управлять процессом отбора, искать кандидатов по различным источникам, например, специализированных сайтам и социальным сетям. Клиенты сервиса могут создавать брендированные формы для общения с кандидатами или сверстать карьерный сайт компании, а HR-специалисты — мониторить эффективность своей работы. Сервис был запущен в конце 2016 года. За первые месяцы работы на него было получено более 600 заявок. Сейчас Potok пользуются более 50 компаний, среди которых Home Credit Bank, банк «Открытие», OneTwoTrip, Esforce и ЦУМ. Сервис работает по подписной модели — стоимость подключения к системе каждого HR-специалиста начинается от 2490 руб. в месяц. Аналогичные услуги предлагает другой российский стартап — FriendWork, созданный в 2012 году.

Для «Севергрупп» это не первая инвестиция в сегмент технологий для кадровых служб (HR-tech). Ранее компания приобрела контрольную долю (67,77%) в платформе «Ремотник.ру», позволяющей находить мастеров и бригады для ремонта. По словам представителя «Севергрупп», компания намерена продолжить инвестировать в HR-tech и в ближайшее время рассчитывает закрыть несколько крупных сделок. Детали он не раскрыл. Компании интересны проекты в области образования, управления персоналом, автоматизации различных HR-процессов, сообщил представитель «Севергрупп».