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Транспортная прокуратура начала проверку задержек рейсов Bulgaria Аir
Общество, 16:14
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Транспортная прокуратура начала проверку задержек рейсов Bulgaria Аir

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки более 20 авиарейсов Bulgaria Air из московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным прокуратуры, с 30 июня по 3 июля в Шереметьево задержали около 20 рейсов авиакомпании. Надзорное ведомство выявило случаи, когда компания не предоставила гражданам необходимые услуги. Последний случай, по данным ведомства, произошел 4 июля — задержано два рейса Bulgaria Air.

Задержки рейсов связаны с «небывалым штормом с ливнями», которые прошли в Москве 30 июня, заявили Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Bulgaria Air. В авиакомпании уточнили, что из-за «шторма» аэропорт Шереметьево не мог работать «несколько часов», из-за чего более 200 рейсов задержали, а четыре рейса авиаперевозчика отменили.

По данным АТОР, рейсы Bulgaria Air консолидировал туроператор Solvex. Первый разовый допуск на рейс Москва — Бургас авиакомпания получила 27 июня. В этот день рейс выполнили с задержкой в пять часов из-за «поздней выдачи разрешения и необходимости последующих согласований». В Solvex 30 июня заявили АТОР, что болгарский перевозчик получил допуски на все чартеры до 12 сентября. Рейсы авиаперевозчика полностью замещают отмененные рейсы в Бургас перевозчика «ВИМ-Авиа». Согласно полученному разрешению, перевозчик летает в Бургас по вторникам и пятницам.

В ночь с 3 на 4 июля пассажиры Bulgaria Air пожаловались на задержки вылета из Шереметьево, сообщает ассоциация российских туроператоров. Расписание ближайших авиарейсов и их задержек опубликовано на сайте российского аэропорта.

В воскресенье, 2 июля, задержки рейсов в аэропорту Бургаса в Болгарии в привели к тому, что там застряли 250 российских туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявлял ТАСС генконсул России в Варне Сергей Лукьянчук. Он пообещал, что ситуация с задержками рейсов наладится к понедельнику, Bulgaria Air арендует дополнительные лайнеры, на которых отправит россиян на родину.

​В пресс-службе авиакомпании заявили, что ситуация с задержками рейсов постепенно «стабилизируется». В Bulgaria Air подчеркнули, что пострадавших от задержек пассажиров «каждые два часа авиакомпания обеспечивает питанием» и, «по желанию», размещают в гостинице. Пассажиры задержанных рейсов, которые хотят купить билет другой авиакомпании по тем же маршрутам (Бургас — Москва — Бургас, либо Бургас — Санкт-Петербург — Бургас), могут сделать это, а авиакомпания вернет им потраченную сумму.

Теги: проверка , задержка рейсов , транспортная прокуратура , Bulgaria Air
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