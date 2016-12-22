Тинькофф Банк установил первый собственный банкомат
Бизнес, 15:25
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Тинькофф Банк установил первый собственный банкомат
Тинькофф Банк приступил к формированию сети собственных банкоматов. Об этом сообщил основатель банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram.
https://www.instagram.com/p/BWF3PjOjY78/?hl=ru
Банк уже установил первый собственный банкомат, он находится в торговом центре «Водный» в Москве. Ранее банк пользовался банкоматами партнеров.
Олег Тиньков в октябре 2016 года на форуме Finopolis 2016 заявил, что руководство Тинькофф Банка рассматривает возможность создания собственной сети банкоматов, сообщал корреспондент РБК. «Это будут не просто банкоматы, а нечто большее. Мы думаем над этим вопросом», — заявил банкир.Олег Тиньков в марте 2017 года подтвердил начало установок банкоматов Тинькофф Банка. «В этом году мы ставим некоторое количество банкоматов. Своя банкоматная сеть будет в больших городах. Мы понимаем, где наши клиенты находятся, где они снимают деньги, и там будут стоять наши банкоматы», — заявил журналистам банкир в кулуарах Всероссийской банковской конференции (цитата по порталу «Банки.ру»).