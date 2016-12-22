Тинькофф Банк установил первый собственный банкомат

Тинькофф Банк приступил к формированию сети собственных банкоматов. Об этом сообщил основатель банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BWF3PjOjY78/?hl=ru

Банк уже установил первый собственный банкомат, он находится в торговом центре «Водный» в Москве. Ранее банк пользовался банкоматами партнеров.

Олег Тиньков в октябре 2016 года на форуме Finopolis 2016 заявил, что руководство Тинькофф Банка рассматривает возможность создания собственной сети банкоматов, сообщал корреспондент РБК. «Это будут не просто банкоматы, а нечто большее. Мы думаем над этим вопросом», — заявил банкир.