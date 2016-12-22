«Почта России» потратит 400 млн руб. на свою платежную систему

ФГУП «Почта России» начало поиск исполнителя контракта по развитию и сопровождению программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и созданию связанной платежной системы, следует из материалов сайта Zakupki.gov.ru. Начальная сумма контракта на обе разработки составляет 1,418 млрд руб. Заявки будут приниматься до 21 июля.

О том, что «Почта России» планирует запустить свой платежный сервис, в конце 2016 года сообщали «Известия». Он должен был стать частью онлайн-платформы «Отправка.Почта.Ру», созданной для корпоративных клиентов. Сейчас с ее помощью владельцы интернет-магазинов могут готовить посылки к отправке. На этой платформе сверяются данные адреса доставки товара, подбирается почтовый индекс, автоматически рассчитывается стоимость доставки, присваивается идентификатор для отслеживания отправления и формируются необходимые документы и бланки. Платежная система должна позволить осуществлять предпроцессинг, который в зависимости от выбранного средства оплаты направит транзакцию в ту или иную платежную систему, рассказывал «Известиям» представитель «Почты России».

Как пояснил РБК официальный представитель «Почты России», на создание самой платежной системы в рамках закупки планируется направить около 400 млн руб., а остальное должно пойти на развитие ГИС ЖКХ. Он рассчитывает, что создание платежной системы обеспечит «Почте России» возможность приема платежей по универсальной технологии через все возможные каналы. По словам представителя предприятия, основные мероприятия по созданию платежной функциональности «Почты России» планируется завершить к середине 2018 года.