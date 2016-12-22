Пассажир упал на рельсы Таганско-Краснопресненской линии метро столицы
Общество, 14:38
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Пассажир упал на рельсы Таганско-Краснопресненской линии метро столицы
Интервалы в движении поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро увеличены из-за инцидента с пассажиром, говорится в сообщении, которое опубликовано в Twitter столичной подземки.
По данным пресс-службы метрополитена, это произошло около 13:50.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метрополитена передает, что перебои в движении поездов произошли из-за падения пассажира на пути фиолетовой ветки метро.
По данным на 14:07, график движения поездов на линии восстанавливается.