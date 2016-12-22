Правительство выделит еще 2 млрд руб. на поддержку валютных ипотечников

Правительство планирует выделить на поддержку валютных ипотечников дополнительные ​2 млрд руб. Об этом, как сообщает «Интерфакс», сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании Госдумы.

По его словам, правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. «Определена правительством сумма — это 2 млрд руб.», — заявил он. Моисеев пояснил, что деньги будут выделены из резервного фонда.

Также он отметил, что всего было подготовлено два проекта по поддержке валютных ипотечников, авторами которых являются Минфин и Минстрой. «Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем», — сообщил чиновник.

В марте глава Минфина Антон Силуанов по итогам встречи с валютными заемщиками в Москве поручил подготовить дополнительные предложения по их поддержке. По словам активистов, министр заявил о намерении привлечь к оказанию помощи банки.

За последние месяцы валютные ипотечники провели несколько акций в банках с требованиями изменить условия выплаты ими займов. Так, 10 мая пятеро валютных ипотечников были задержаны в отделении Совкомбанка в Москве после попытки организации протестной голодовки. 17 мая активисты начали голодовку в отделении Абсолют Банка в Москве. В начале июня стартовала бессрочная голодовка валютных ипотечников в московском отделении Райффайзенбанка. Участники акции потребовали перевода их обязательств в рубли и списания начисленных пени и штрафов.