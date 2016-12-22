Власти Ленобласти попросили ЦБ разрешить криптовалюту в регионе

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров совместно с главой Сланцевского района Мариной Чистовой и главой Ивангорода Виктором Карпенко планируют обратиться в Банк России (ЦБ) с просьбой разрешить хождение и обмен криптовалют в Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах области. Обращение к ЦБ имеется у телеканала RT.

По словам Петрова, эти меры повысят привлекательность соседних с Эстонией Кингисеппского и Сланцевского районов, а также находящегося на границе с Финляндией Выборгского района. «Приграничные территории на сегодняшний день страдают от транзитных пассажиров, которые не оставляют там никаких средств. Эта мера помогла бы увеличить пассажиропоток как с европейской, так и с российской стороны», — отметил Петров.

Он добавил, что в этом случае у туристов была бы возможность остаться на приграничной территории, «поесть или заправить автомобиль». Власти планируют установить пункты обмена криптовалюты на пограничных территориях и открыть специальные магазины и кафе, в которых можно будет расплатиться с помощью биткоинов.

О том, что ЦБ ведет работу над созданием национальной российской криптовалюты, стало известно 2 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме — 2017 (ПМЭФ) заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, сообщал корреспондент РБК.

«Под цифровой валютой понимается национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в бумажных носителях, которая у нас есть сейчас в кошельке», — заявила Скоробогатова.

Она отметила, что в ведомстве занимаются разработкой нескольких пилотных проектов. «Более подробно мы можем вернуться к этой теме через два-три года, когда мы будем иметь наработки и сможем с вами поделиться, как это может быть», — сказала зампред ЦБ.