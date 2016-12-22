СМИ узнали о планах Канады заплатить $8 млн молодому узнику Гуантанамо

Омар Хадр (Фото: Todd Korol / Reuters)

Правительство Канады планирует принести извинения и заплатить компенсацию Омару Хадру — бывшему узнику тюрьмы Гуантанамо и гражданину Канады, который отсидел десять лет в тюрьме за убийство американского врача в Афганистане, сообщает The Guardian со ссылкой на анонимного чиновника, знакомого с условиями сделки между канадскими властями и бывшим заключенным.

После своего возвращения в Канаду Омар Хадр заявил, что дал признательные показания в Гуантанамо под давлением, и подал иск на $20 млн к правительству страны, утверждая, что официальный Квебек ничего не предпринял для защиты своего гражданина. По данным The Guardian, правительство и адвокаты Хадра пришли к соглашению в прошлом месяце.

В 2002 году Хадра задержали в Афганистане в числе предполагаемых членов «Аль-Каиды» — американские военные обвинили его в убийстве врача Кристофера Шпеера. На тот момент ему было 15 лет.

Хадра перевезли в Гуантанамо, где он в общей сложности провел десять лет. В 2010 году он дал признательные показания. Отбывать еще восемь лет приговора его отправили на родину, в Канаду.

После возвращения на родину Хадр подал в суд на правительство страны, утверждая, что канадская разведка знала, что во время допросов в Гуантанамо его пытали — лишали сна. Кроме того, Хадр утверждал, что принимал участие в боевых действиях в Афганистане под давлением отца.

Отец Омара, Ахмед Саид Хадр, родился в Египте и был лично знаком с Усамой бен Ладеном. Его убили в Афганистане в 2003 году во время обстрела дома, где скрывались члены «Аль-Каиды».

Верховный суд Канады выпустил Хадра из тюрьмы в 2015 году. Он извинился перед семьями жертв, заявив, что отвергает насильственный джихад и хочет учиться и затем работать в сфере здравоохранения. Сейчас он живет в Эдмонтоне, провинция Альберта.