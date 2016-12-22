Убийца журналиста Кокурхоева получил 8,5 лет колонии

Сунженский районный суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима Руслана Джамальдинова, обвиняемого в убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева. Об этом сообщает прокуратура Ингушетии.

Инцидент произошел 1 января 2017 года около 14:30 в сельском поселении Нестеровское Сунженского района. Приблизительно в 15:00 27-летнего Кокурхоева доставили в центральную районную больницу №1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. По информации правоохранителей, мужчина скончался в хирургическом отделении, не приходя в сознание. После убийства журналиста завели уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала соседа погибшего, 60-летнего Руслана Кокурхоева. Следствие установило, что между осужденным и Кокурховым ранее сложились неприязненные отношения. Джамальдинов спровоцировал ссору с погибшим. По данным Life, причиной конфликта между соседями мог стать земельный спор.

Позднее в конфликт вмешался сын осужденного 26-летний Ризван Котиев и устроил драку с журналистом. Во время потасовки он «путем выкриков и уговоров о причинении смерти Кокурхоеву склонил своего отца к совершению убийства». В результате Джамальдинов нанес журналисту удар ножом в область левой лопатки. От полученного ранения потерпевший позднее скончался в больнице.

Джамальдинова задержали 5 января. В отношении Котиева завели уголовное дело по статье «подстрекательство к совершению убийства». Оно выделено в отдельное производство. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

В феврале «Интерфакс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что Котиев покинул Россию. По словам собеседника агентства, подозреваемый пересек грузинскую границу. Он пояснил, что Котиев отправился в Турцию, а оттуда «перебрался в одну из европейских стран».