Курды при поддержке коалиции прорвали оборону ИГ в Старом городе Ракки

«Демократические силы Сирии» (SDF), в состав которых входит курдское ополчение, прорвали оборону «Исламского государства» (запрещенная в России организация) в районе Старого города в Ракке. Об этом говорится в сообщении коалиции, возглавляемой США.

Коалиция утверждает, что сопротивление боевиков было прорвано 3 июля. Ополченцев сдерживали исторические стены города, которые исламисты использовали как линию обороны. В тех местах, где стена была разрушена, боевики устанавливали мины и взрывные устройства. При попытках прорваться через стену бойцы SDF подвергались интенсивному обстрелу, продвижению также мешали снайперы боевиков.

Для прорыва обороны ИГ авиация нанесла удары по двум участкам стены, разрушив их и расчистив проход для наступающих сил. Коалиция отметила, что разрушению подверглись только два 25-метровых участка исторического сооружения, общая протяженность которого составляет более 2,5 км.

​«В противоположность ИГ, которые целенаправленно разрушают остатки исторических сооружений в Пальмире и Мосуле и используют госпиталя, школы и мечети в качестве складов оружия и боевых позиций, силы коалиции прикладывают усилия к защите мирного населения и сохранении исторического наследия для будущих поколений», — заявил пресс-секретарь коалиции полковник Райан Диллон.

В июне комиссия ООН оценила число жертв авиаударов коалиции в Ракке с марта этого года в более чем 300 человек. По оценкам комиссии, из-за продолжающихся боев в городе около 160 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.