Михаил Сосновский переизбран председателем совета директоров «Квадры»

Совет директоров энергетической компании «Квадра» переизбрал на пост председателя совета Михаила Сосновского. Об этом говорится в сообщении компании.

Сосновский является заместителем генерального директора группы ОНЭКСИМ. Компанию он возглавил в августе прошлого года вместо экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, которого отстранил от поста в июле Басманный суд Москвы.

Заместителем Сосновского был избран менеджер по инвестициям ОНЭКСИМ Александр Зубков.

В мае стало известно, что совет директоров «Квадры» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год. Решение в компании объяснили убытками в размере 1,564 млрд руб.

Компания «Квадра» была создана в 2005 году при реформе ОАО РАО «ЕЭС России». Она обеспечивает 25% потребностей потребителей Центрального федерального округа, контролируя активы в десяти регионах Центральной России.