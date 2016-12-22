В ЛНР заявили о предотвращении теракта против миссии ОБСЕ в Луганске

Глава Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал о предотвращении теракта против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Луганске. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — объяснил Пасечник. По данным МГБ, в Луганске действовала диверсионно-разведывательная группа силовиков из Украины в составе минимум двух человек. Целью группы была «ликвидация международных наблюдателей».

В конце июня спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали вооруженных людей, которые напали на наблюдателей СММ ОБСЕ. В оперативном командовании ДНР отметили, что «задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР»



ОБСЕ сообщила о нападении на наблюдателей 20 июня в своем Twitter. «Вооруженные члены т.н. ДНР совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей», — указывалось в сообщении.

По данным Донецкого агентства новостей, к наблюдателям СММ ОБСЕ «подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами». «Из машины вышли два человека в камуфлированной одежде, балаклавах и с оружием. Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия», — сообщало ДАН. По данным агентства, инцидент произошел возле Ясиноватского ж/д вокзала.