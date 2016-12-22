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Счетная палата заявила об увеличении числа поломок новых локомотивов РЖД
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Счетная палата заявила об увеличении числа поломок новых локомотивов РЖД
Бизнес, 10:36
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Счетная палата заявила об увеличении числа поломок новых локомотивов РЖД

Число внеплановых ремонтов новых локомотивов РЖД выросло на 16,9% за два прошедших года. Об этом свидетельствуют данные отчета Счетной палаты (СП) по результатам проверки использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые пошли на финансирование проекта «Приобретение тягового подвижного состава».

В отчете СП указывается, что к 993 приобретенным за два года локомотивам было предъявлено 1460 претензий касаемо их качества. Из них 673 случая зафиксированы в 2015 году и 787 претензий в 2016 году. Наибольшее число ремонтов на единицу техники приходится на Западно-Сибирскую дирекцию тяги (542 неисправности на 172 локомотива), наименьшее — на Южно-Уральскую (13 поломок на 114 локомотивов). Аудитор СП Валерий Богомолов рассказал «Ведомостям», что во время ремонта локомотивы простаивали и тем самым снижали объемы перевозок, что негативно отразилось на доходах РЖД. Он отметил, что появление поломок говорит о неэффективной работе специалистов РЖД.

«Временное выбытие грузовых локомотивов из рабочего парка не оказывает критического влияния на объемы перевозимых грузов, о чем свидетельствует существенный рост грузооборота на сети железных дорог», — заявил газете представитель РЖД. Он отметил, что погрузка на сети РЖД в 2016 году составила 1,22 млрд т и увеличилась на 0,6% по сравнению с 2015 годом. Грузооборот компании вырос на 1,6%, до 2,34 трлн т.

Представитель РЖД пояснил газете, что количество рекламаций в гарантийный период говорит не столько об ухудшении качества локомотивов, сколько о более тщательном подходе приемщиков со стороны РЖД. Представитель компании отметил, что среднее время ремонта локомотива не увеличилось на фоне роста числа рекламаций. Он также заявил, что доля неисправных локомотивов уменьшилась на 2% в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

По словам представителя РЖД, компания совместно с производителями разработала план по снижению до 2020 года средней доли неисправных локомотивов на четверть по сравнению с 2016 годом. В настоящий момент РЖД владеет более 20 тыс. локомотивов. В 2015–2016 годах РЖД приобрела на выделенные ФНБ 60,2 млрд руб. 502 локомотива и еще 491 на свои средства, заплатив 67,6 млрд руб.

По данным СП, основными поставщиками локомотивов для РЖД стали «Трансмашхолдинг» и «Уральские локомотивы». Средний срок службы локомотива составляет 35 лет, но может быть продлен до 40 лет. Средний возраст грузовых локомотивов в настоящий момент достигает около 28 лет, пассажирских — около 21 года.

Теги: РЖД , Счетная палата , «Трансмашхолдинг» , «Уральские локомотивы»
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