Число легальных мигрантов с Украины в Россию за год снизилось на 40%

Число мигрантов, которые приезжают в Россию с Украины, за год снизилось на 40%, с 35,3 тыс. до 21,1 тыс. человек в год. Такие данные следуют из мониторинга РАНХиГС, сообщают «Ведомости».

Именно этим объясняется снижение общего числа легальных мигрантов с начала 2017 года, указывают авторы доклада. В целом поток официальных мигрантов в Россию в первом квартале 2017 года снизился на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года, однако с 2014–2015-го главным «донором» мигрантов для России остается Украина. Так, например, в 2015 году оттуда прибыли 60% легальных мигрантов.

Как отмечает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, такое положение дел объясняется, в частности, тем, что ЕС разрешил гражданам Украины безвизовый въезд.

Приток трудовых кадров из других стран на постсоветском пространстве — Армении, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии до уровня 2012–2013 годов также не восстановился.

Не растет и число тех, кто приезжает в Россию из Казахстана, оставаясь на одном уровне, 25–30 тыс. человек в год. При этом в 1990-х Казахстан был основной страной репатриации.

Единственная страна на постсоветском пространстве, откуда в первом квартале 2017 года приехало больше людей, чем в первом квартале 2016-го, — Таджикистан (5,6 тыс. человек в 2016 году и 6,3 тыс. — в 2017-м).

Один из авторов доклада, Никита Мкртчян из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, объясняет, что у жителей СНГ не осталось стимулов ехать в Россию. Так, например, жители Армении и Киргизии раньше были вынуждены получать российское гражданство, но при едином рынке они могут работать в стране как трудовые мигранты девять месяцев, а три — проводить дома.

Всего с постсоветского пространства Россия может привлекать до 300 тыс. человек в год, указывает эксперт, а источником массового притока может стать разве что очередной кризис, как на Украине.