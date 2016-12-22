В Челябинской области нашли тело седьмого погибшего на озере Максимка

Спасатели нашли тело седьмого человека, утонувшего в Челябинской области на озере Максимка. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Таким образом, на поверхность было поднято тело последней жертвы, погибшей в перевернувшейся лодке 2 июля. Погибший был обнаружен в 9:15 по местному времени (7:15 мск). Поисково-спасательные работы на озере прекращены.

Инцидент на озере Максимка произошел вечером 2 июля. Девять человек, в числе которых четверо детей отправились кататься по озеру на лодке. Как позднее пояснил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, люди в лодке праздновали выпускной девочки с отличием закончившей школу. Взрослые при этом употребляли спиртные напитки. По словам пресс-секретаря главы Чесменского муниципального района Юлия Выскребенцевой, всего на берегу озера собрались около 30 человек. При этом в лодке были владелец водоема, четыре женщины и четверо детей.

Лодка оказалась перегружена и перевернулась. На помощь тонущим с берега бросились еще двое мужчин, которые также утонули.

В региональном управлении МЧС отметили, что водоем, где погибли люди, не был оборудован «ни для купания, ни для катания на лодках». Кроме того, в лодке не было спасательных жилетов.

Власти Челябинской области выплатят по 100 тыс. руб. двум семьям, родственники которых погибли на озере. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).