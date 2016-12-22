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Вадим Дымов приобрел молочную ферму под Суздалем
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Вадим Дымов приобрел молочную ферму под Суздалем
Бизнес, 09:00
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Вадим Дымов приобрел молочную ферму под Суздалем

Основной владелец производителя колбас «Дымов» и сети книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов 10 мая получил контроль над молочным предприятием ООО «Тарбаево» под Суздалем. Такие данные следуют из выписки ЕГРЮЛ, узнал «Коммерсантъ». Дымову теперь принадлежит 90% предприятия, остальные 10% — гендиректору «Тарбаево» Тимуру Рамазанову.

Сам Дымов факт сделки газете подтвердил, но сумму о покупке предприятия не раскрыл. Ранее хозяйство контролировалось АО «Тарбаево», сведений о его собственниках в «СПАРК-Интерфаксе» и Kartoteka.ru нет. Новый собственник информацию о владельце газете также раскрывать отказался.

Предприятие «Тарбаево» управляет молочным хозяйством в Суздальском районе Владимирской области, которое включает около 500 голов дойного стада и 2,6 тыс. га земли.

По словам Дымова, он приобрел предприятие, руководствуясь желанием создать современное молочное предприятие под Суздалем — в городе ему уже принадлежит ресторан «Гостиный двор», а также компания «Дымов. Керамика». Бизнесмен рассказал изданию, что в течение полутора лет рассчитывает построить новые корпуса и увеличить численность дойного стада до 1,2 тыс. голов, однако объем инвестиций, необходимых для модернизации, оценить затруднился.

Согласно оценке исполнительного директора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, текущая стоимость «Тарбаево» составляет порядка в 20–30 млн руб. без учета долга, а стоимость строительства новых корпусов на 700 голов составит 400–500 млн руб.

По оценке Белова, хозяйство на 1,2 тыс. голов в зависимости от породы молочного стада способно производить 7–9 тыс. тонн молока в год, при этом со сбытом молока во Владимирской области проблем не будет, так как там раположено много молочных производителей, таких как Danone и PepsiCo, а также небольших предприятий. ​

Для Дымова это не первое молочное предприятие — в Красноярском крае бизнесмену принадлежит молочный комплекс на 4,2 тыс. голов дойного стада, при этом в сентябре бизнесмен планирует запустить в этом районе еще одну ферму на 700 голов.

Согласно оценке директора «Союзмолока», принадлежащие Дымову фермы после модернизации смогут выйти на показатель в 50 тыс. тонн молочной продукции в год, что позволит ему войти в топ-25 производителей сырого молока в России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Вадиму Дымову принадлежат 87,1% сети книжных магазинов «Республика» в Москве и Санкт-Петербурге и 88,37% крупного производителя мясных и колбасных изделий «Дымов». Выручка ООО «Республика» в 2015 году составила 999,8 млн руб., ООО «Дымовское колбасное производство» — 7,6 млрд руб.

Теги: молоко , ферма , Суздаль , Вадим Дымов
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