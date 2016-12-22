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В Кузбассе 350 детей вывезли из лагеря из-за опасной для здоровья воды
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В Кузбассе 350 детей вывезли из лагеря из-за опасной для здоровья воды
Общество, 08:29
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В Кузбассе 350 детей вывезли из лагеря из-за опасной для здоровья воды

В Кемеровской области из оздоровительного лагеря экстренно вывезли более 350 детей. Причиной стала непригодная к употреблению питьевая вода, говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Употребление детьми опасной для здоровья воды было зафиксировано при проведении экспертизы. «При проведении внеплановой выездной проверки 19.06.2017 специалисты взяли пробы питьевой холодной воды из скважины, пищеблока. Экспертиза показала, что вода небезопасна для употребления (в воде превышено содержание сероводорода)», — сообщили в ФССП.

Кроме того, было установлено, что руководство лагеря не соблюдало санитарные нормы и не проводило специальные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. Судебные приставы приостановили работу оздоровительного учреждения и опечатали все корпуса лагеря на 30 суток. 

В связи с установленными нарушениями доследственную проверку начал Следственный комитет (СКР), говорится в сообщении следственного управления ведомства по Кемеровской области. 

Теги: Кемеровская область , Кузбасс , детский лагерь , Дети
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