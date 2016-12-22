В Челябинской области нашли тело седьмого погибшего на озере Максимка

В Кузбассе 350 детей вывезли из лагеря из-за опасной для здоровья воды

WSJ узнала о недовольстве ExxonMobil и Chevron санкциями против Москвы

ФНС убрала Британские Виргинские острова и Южную Корею из списка офшоров

Трамп призвал Китай покончить с «абсурдной» ситуацией вокруг КНДР

АКРА предупредило о рисках банка «ФК Открытие»

Малайзийский Airbus совершил экстренную посадку в Брисбене из-за птиц

ОНФ перед выборами президента привлечет молодежь песнями и танцами

В Хабаровске телефонные мошенники похитили у пенсионеров более 1 млн руб.

В России разрешили покупать алкоголь по паспорту болельщика

«Ведомости» узнали о планах «Роснефти» выплатить 50-процентные дивиденды

Абэ попросит Путина занять «более конструктивную» позицию по КНДР

Госдума увеличит порог задолженности для запрета выезда за рубеж

Власти сообщили о переводе Тулеева в Москву по инициативе главы Минздрава

Трамп и Меркель обсудили по телефону повестку предстоящего саммита G20

SpaceX вновь отложила запуск Falcon 9 со спутником

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Студентов-теологов МГЛУ оставили без дипломов гособразца

«Роскосмос» станет оператором британских спутников OneWeb

Трамп задействует СПГ как «политический инструмент» против Москвы

Захарова назвала «химическим шоу» сообщения о химоружии в Дамаске

Саакашвили пообещал «забрать Украину» у Порошенко

Associated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете

РФПИ с банком развития КНР создаст фонд в юанях на $10 млрд

Отель в Далласе эвакуировали после сообщений о стрельбе

Замглавы Госдепа обсудил с Кисляком предстоящую встречу Путина и Трампа

Один человек погиб в результате стрельбы на юге Франции

ФСБ смягчила правила режима в пограничной зоне

«Магнит» создал компании для выпуска полуфабрикатов и бытовой химии

Депутатам Госдумы увеличили расходы на транспорт до 830 тыс. руб. в год