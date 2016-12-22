ФНС убрала Британские Виргинские острова и Южную Корею из списка офшоров

Федеральная налоговая служба опубликовала новый проект «черного списка» стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. Из прошлогоднего перечня стран были исключены Британские Виргинские острова и Южная Корея.

Проект приказа был опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов. В «черный список» ФНС вошли 108 стран и 18 территорий. По сравнению с прошлогодним списком, их число уменьшилось: в новый проект перечня не вошли Южная Корея и Британские Виргинские острова (зависимая территория Великобритании). Новые страны в список ФНС не попали.

Перечень составляется в целях борьбы с неуплатой налогов. Исключение из списка той или иной страны или территории означает, что ее власти готовы предоставлять информацию о зарегистрированных компаниях российским налоговикам.

«Расположение в государствах, перечисленных в Перечне, лиц подконтрольных российским налоговым резидентам влечет за собой определенные налоговые последствия для российских налоговых резидентов, в первую очередь признание для них вмененного дохода (ст. 25.15 НК РФ)», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

В апреле стало известно, что власти рассматривают возможность создания офшорной зоны в Крыму и Севастополе. Соответствующий законопроект был подготовлен депутатами Госдумы.