Трамп призвал Китай покончить с «абсурдной» ситуацией вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал очередной запуск ракеты КНДР в своем Twitter. Американский лидер призвал Китай принять меры в отношении Пхеньяна и «покончить с этим абсурдом».

«КНДР только что опять запустила ракету. Неужели этому парню больше нечего делать? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут и дальше мириться с этим», — заявил Трамп. При этом он отметил, что возлагает надежду на Китай в решении вопроса с КНДР. «Возможно, Китай сделает существенный шаг по Северной Корее и навсегда покончит с этим абсурдом!», — добавил он.

Очередной ракетный запуск Северная Корея провела утром 4 июля. Ракета была запущена в сторону Японии и упала в исключительной экономической зоне страны. В связи в испытанием в Японии был созван экстренный штаб по сбору информации.

Вскоре после запуска японский премьер Синдзо Абэ заявил, что намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину занять «более конструктивную» позицию в отношении КНДР. По его словам, он планирует обсудить проблему Пхеньяна с мировыми лидерами на полях саммита G20 в Гамбурге, который пройдет с 6 по 7 июля.

Накануне, 3 июля правительственное издание в КНДР, газета «​Нодон синмун» опубликовала заявление, в котором говорится, что Пхеньян способен нанести ракетный удар по любой точке мира. При этом газета отметила, что Пхеньян может запустить ракеты в «любое время».