Госдума увеличит порог задолженности для запрета выезда за рубеж

Госдума увеличит порог задолженности для запрета выезда за границу в 3 раза: с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Об этом газете «Известия» сообщил ​член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству ​Зариф Байгускаров.

По словам Байгускарова, изменения вступят в силу с 1 октября 2017 года. При этом послабление не затронет тех, кто «уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление».

Однако, по данным газеты, увеличение суммы порога «временно». У должника есть пять дней для добровольного погашения долга, и, если в течение двух последующих месяцев он не расплатился, то порог будет вновь понижен до 10 тыс. руб., отмечает издание.

Как сообщают «Известия», в законопроекте сохранилась идея ускорения снятия ограничений на выезд после оплаты долгов. Взаимодействие приставов с ФСБ будет идти в в электронном виде, а его порядок и сроки определит Минюст. По словам Байгускарова, ограничения будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

В конце июня директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил, что около 1,6 млн россиян не могут выехать за границу из-за невыплаченных долгов. Он пояснял, что служба судебных приставов приняла меры, чтобы упростить снятие ограничения на выезд за границу, в том числе создание реестра расплатившихся должников.

