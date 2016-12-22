Трамп и Меркель обсудили по телефону повестку предстоящего саммита G20

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили повестку предстоящего саммита G20, который пройдет 6-7 июля в Гамбурге. Об этом сообщает The Hill.

Лидеры стран провели «обстоятельную дискуссию» по вопросам климата, в том числе по «глобальному избытку производства стали». The Hill подчеркивает, что Трамп созвонился с Меркель после того, как Reuters ранее опубликовал сообщение о предвыборной программе партии Меркель (Христианско-демократического союза Германии (ХДС). Речь шла о «недружественном отношении» фракции к США, передает издание.

Как сообщает Reuters cо ссылкой на представителя германского правительства Штефана Зиберта, канцлер Германии и президент США также проведут двустороннюю встречу перед открытием саммита «большой двадцатки». Встреча, по словам Зиберта, может состояться вечером 6 июля.​

Ранее Reuters сообщал о том, Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны, Трамп и Джентилони так же обсудили основные темы, стоящие на повестке дня предстоящего саммита G20.