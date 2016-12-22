Саакашвили пообещал «забрать Украину» у Порошенко

Лидер украинской политической партии «Рух новых сил» и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал «забрать Украину» у президента страны Петра Порошенко. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

В сообщении Саакашвили прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Дейдея о том, что «грузины не должны править страной».

«Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у [Петра] Порошенко, [Владимира] Гройсмана и [Арсена] Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам», — написал Саакашвили.

Он добавил, что у министра внутренних дел Авакова «все схвачено»: «и контроль над месторождениями газа, и финансовые потоки <...> И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабеж украинцев».

Ранее, 3 июля, как сообщала «Украинская правда», депутат Евгений Дейдея не поддержал представление Генпрокуратуры страны о привлечении его к ответственности за «незаконное обогащение». По мнению депутата, ​ его обвинили в мошенничестве по указанию бывшего губернатора Одесской области.