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ФСБ смягчила правила режима в пограничной зоне
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ФСБ смягчила правила режима в пограничной зоне
Общество, 00:06
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ФСБ смягчила правила режима в пограничной зоне

ФСБ предложила новый вариант правил режима в пограничных зонах, в том числе правила проезда транспортных средств. Об этом говорится в приказе, ​опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Приказ вступит в силу 1 октября 2017 года. Согласно документу, нормы направлены на контроль прохода лиц в пограничную зону, хозяйственной и промысловой деятельности, учет и содержание российских маломерных судов и транспорта.

Теперь для промысловой деятельности во внутренних морских водах России, где установлен пограничный режим, владельцы судов могут уведомлять пограничные органы не за 24 часа, а за 2 часа. Кроме того, с 4 до 2 часов сократился срок, за который владелец судна должен сообщать пограничным органам о выходе из пункта базирования.

Также владелец маломерных судов, подводных аппаратов и средств передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани, снегоходы) может ставить их на учет по почте, однако должен убедиться в его получении пограничным органом по телефону.

Россияне могут вести работы на принадлежащих им участках в границах территории страны без получения дополнительных разрешений или уведомления пограничных органов. Прибрежное рыболовство в промышленных или научных целях разрешается не только в светлое, но и темное время суток при наличии исправных систем контроля, обеспечивающих передачу информации о местоположении судна.
 

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