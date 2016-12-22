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Генпрокурор Украины пообещал нанять охрану Януковичу для визита в Киев
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Генпрокурор Украины пообещал нанять охрану Януковичу для визита в Киев
Политика, 03 июл, 23:58
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Генпрокурор Украины пообещал нанять охрану Януковичу для визита в Киев

Власти Украины готовы обеспечить безопасность бывшему президенту страны Виктору Януковичу и гарантировать ему должную охрану, если он приедет в Киев на заседание суда по расследуемому в отношении него делу о госизмене. Об этом заявил генеральный прокурор республики Юрий Луценко в интервью местному «5 каналу».

​«Я настаиваю на том, что украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу даже когда мы подозреваем его в таком тяжелом преступлении. <...> Тогда, когда он захочет явиться в Украину, Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал в суде», — заверил глава украинского надзорного ведомства.

Он подчеркнул, что Янукович может участвовать в судебном процессе, по которому он проходит в качестве обвиняемого, только на территории Украины. По его словам, приезд на Украину является единственным законным способом участия в заседании.

«Янукович настаивает на своем участии в суде, допрашивать людей, делать заявления. У него для этого есть только один законный способ — прибыть на Украину. Других способов активного участия в судебном следствии наш закон не предусматривает. Очевидно, он боится это сделать, и при этом придумывает фантазийные истории о том, что его должны убить во время пересечения границы», — сказал Луценко.

Собеседник телеканала также подчеркнул, что «трусость Януковича» не может стать причиной того, чтобы ему позволили оставаться участником процесса против него «по телевизору».

Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу
Политика

Ранее, 30 июня, Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины подготовила новое обвинение экс-президенту в совершении тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года на Майдане.

Власти Украины расследуют в отношении бывшего президента Виктора Януковича уголовное дело о госизмене. Его обвиняют в «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». Прокуратура просит приговорить экс-лидера республики к пожизненному заключению.​

Теги: суд , Украина , Виктор Янукович
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