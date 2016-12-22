Генпрокурор Украины пообещал нанять охрану Януковичу для визита в Киев

Власти Украины готовы обеспечить безопасность бывшему президенту страны Виктору Януковичу и гарантировать ему должную охрану, если он приедет в Киев на заседание суда по расследуемому в отношении него делу о госизмене. Об этом заявил генеральный прокурор республики Юрий Луценко в интервью местному «5 каналу».

​«Я настаиваю на том, что украинское государство способно обеспечить защиту Януковичу даже когда мы подозреваем его в таком тяжелом преступлении. <...> Тогда, когда он захочет явиться в Украину, Украина гарантирует ему достаточную охрану, чтобы он присутствовал в суде», — заверил глава украинского надзорного ведомства.

Он подчеркнул, что Янукович может участвовать в судебном процессе, по которому он проходит в качестве обвиняемого, только на территории Украины. По его словам, приезд на Украину является единственным законным способом участия в заседании.

«Янукович настаивает на своем участии в суде, допрашивать людей, делать заявления. У него для этого есть только один законный способ — прибыть на Украину. Других способов активного участия в судебном следствии наш закон не предусматривает. Очевидно, он боится это сделать, и при этом придумывает фантазийные истории о том, что его должны убить во время пересечения границы», — сказал Луценко.

Собеседник телеканала также подчеркнул, что «трусость Януковича» не может стать причиной того, чтобы ему позволили оставаться участником процесса против него «по телевизору».

Ранее, 30 июня, Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины подготовила новое обвинение экс-президенту в совершении тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года на Майдане.

Власти Украины расследуют в отношении бывшего президента Виктора Януковича уголовное дело о госизмене. Его обвиняют в «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». Прокуратура просит приговорить экс-лидера республики к пожизненному заключению.​