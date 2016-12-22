Turkish Airlines заявила об отмене запрета США на провоз электроники

Гендиректор Turkish Airlines Билал Экши заявил, что власти США могут снять запрет на провоз электроники на самолетах авиакомпании в июле. Об этом Экши сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы ожидаем, что Америка снимет запрет на провоз электронных устройств 5 июля, в среду», — написал гендиректор.

Ранее, 2 июля, власти США сняли запрет на провоз ноутбуков на борту самолетов из Абу-Даби, введенный из-за угрозы терактов. Об этом сообщило посольство ОАЭ в США. «Новые меры безопасности, введенные в аэропорте Абу-Даби, позволят пассажирам проносить ноутбуки и планшеты в салон самолета», —​ пояснили дипломаты.

Аэропорт столицы ОАЭ стал первым, в отношении которого США приняли решение об отмене подобных мер безопасности. Ограничение на провоз некоторых электронных устройств в салонах самолетов, следующих из стран Ближнего Востока и Африки, было введено в марте. Причиной стала угроза терактов с использованием гаджетов: по данным телеканала CNN, запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» разрабатывает бомбы, встроенные в аккумуляторы электроники.